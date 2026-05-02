NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.05.2026 14:58:00
Nvidia Is Using AI to Fix Quantum Computing's Biggest Problem
Nvidia (NASDAQ: NVDA) made a major quantum computing announcement when it launched its collection of open-source artificial intelligence (AI) models, called Ising, designed to make quantum computers more useful in real-world applications.The big takeaway from the announcement is that Nvidia's AI helps solve one of quantum computing's biggest problems: The machines are still far too prone to data errors.Nvidia is using a playbook similar to the one it created for AI -- developing leading architecture that integrates well with its hardware -- to help it gain an advantage in an emerging technology. And it could reap huge rewards as a result.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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