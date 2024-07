NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag klettert der Dow Jones um 16:02 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 39 986,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,134 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,895 Prozent stärker bei 40 210,63 Punkten in den Handel, nach 39 853,87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 39 817,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 055,51 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 39 112,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der Dow Jones bei 38 085,80 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 25.07.2023, mit 35 438,07 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 3,56 Prozent auf 190,57 USD), Salesforce (+ 2,27 Prozent auf 255,46 USD), Verizon (+ 1,76 Prozent auf 40,37 USD), UnitedHealth (+ 1,57 Prozent auf 568,53 USD) und Amgen (+ 1,28 Prozent auf 339,91 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Honeywell (-6,21 Prozent auf 200,39 USD), Dow (-3,17 Prozent auf 51,63 USD), Intel (-1,45 Prozent auf 31,24 USD), Microsoft (-1,07 Prozent auf 424,31 USD) und Apple (-0,56 Prozent auf 217,32 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 856 346 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,185 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

