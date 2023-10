NYSE-Handel: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Montag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,58 Prozent fester bei 32 928,96 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,159 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 32 782,40 Zählern und damit 1,13 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (32 417,59 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 32 537,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 33 002,97 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 33 507,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der Dow Jones bei 35 459,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 32 861,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,626 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3,90 Prozent auf 101,80 USD), Goldman Sachs (+ 3,77 Prozent auf 300,83 USD), Verizon (+ 3,53 Prozent auf 34,62 USD), Travelers (+ 3,01 Prozent auf 165,51 USD) und 3M (+ 2,29 Prozent auf 89,52 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-0,19 Prozent auf 21,10 USD), Merck (-0,14 Prozent auf 102,68 USD), Cisco (+ 0,02 Prozent auf 51,57 USD), IBM (+ 0,08 Prozent auf 142,63 USD) und Intel (+ 0,42 Prozent auf 35,69 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 370 788 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,491 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,32 Prozent.

Redaktion finanzen.at