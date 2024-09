NYSE-Handel Dow Jones in der Verlustzone

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 0,40 Prozent auf 40 810,94 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,657 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,251 Prozent schwächer bei 40 872,06 Punkten in den Handel, nach 40 974,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 40 519,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 41 084,78 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 703,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 807,33 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 05.09.2023, mit 34 641,97 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 585,21 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,05 Prozent auf 119,33 USD), Amazon (+ 2,35 Prozent auf 177,41 USD), Apple (+ 1,21 Prozent auf 223,53 USD), Intel (+ 0,69 Prozent auf 19,57 USD) und McDonalds (-0,01 Prozent auf 288,00 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amgen (-1,65 Prozent auf 325,20 USD), UnitedHealth (-1,59 Prozent auf 594,59 USD), Coca-Cola (-1,03 Prozent auf 71,81 USD), Honeywell (-1,00 Prozent auf 203,48 USD) und Home Depot (-0,98 Prozent auf 361,09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 932 326 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at