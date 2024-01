NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent stärker bei 38 425,09 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,477 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,568 Prozent auf 38 115,83 Punkte an der Kurstafel, nach 38 333,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 440,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 257,80 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37 689,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 32 928,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der Dow Jones mit 33 717,09 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 440,36 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 1,95 Prozent auf 176,10 USD), Goldman Sachs (+ 1,68 Prozent auf 386,96 USD), Visa (+ 1,40 Prozent auf 277,49 USD), American Express (+ 1,20 Prozent auf 203,27 USD) und Verizon (+ 1,09 Prozent auf 42,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,34 Prozent auf 200,39 USD), Apple (-1,86 Prozent auf 188,16 USD), Intel (-1,56 Prozent auf 43,16 USD), 3M (-1,04 Prozent auf 95,38 USD) und Johnson Johnson (-0,49 Prozent auf 158,58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 799 531 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,774 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

