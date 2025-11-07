|
07.11.2025 06:31:29
OceanaGold präsentierte Quartalsergebnisse
OceanaGold ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OceanaGold die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 617,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
