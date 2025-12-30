Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
|
30.12.2025 10:58:34
Octopus Energy to spin off $8.65bn tech arm Kraken
The energy firm sells a $1bn stake in its technology arm Kraken, paving the way for its demerger.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
