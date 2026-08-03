Oculis Aktie
WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498
|
03.08.2026 11:01:13
Oculis Announces FDA Pre-IND Feedback Regarding Privosegtors Clinical Development Plan
(RTTNews) - Oculis Holding AG (OCS) announced positive FDA pre-IND feedback regarding Privosegtors clinical development plan in acute multiple sclerosis relapses. The FDA Division of Neurology provided positive feedback supporting a regulatory pathway for Privosegtor in acute multiple sclerosis relapses. The FDA confirmed that existing Privosegtor data can be cross-referenced for a new Investigational New Drug application in acute MS relapses, planned for submission in the fourth quarter of 2026.
Oculis plans to host an R&D Day in the fourth quarter of 2026 to review additional details on the pivotal development program for Privosegtor in acute MS relapses and provide a comprehensive update on the PIONEER program in optic neuropathies.
In pre-market trading on NasdaqGM, Oculis shares are up 4.97 percent to $11.87.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oculis Holding AG
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Oculis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Oculis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oculis Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Oculis Holding AG
|9,96
|3,75%