Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,96 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 28 Basispunkten.

Auch deutsche Staatsanleihen zeigten sich nur wenig bewegt. Der Euro-Bund-Future hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 129,02 Punkten.

Der US-Feiertag Thanksgiving dürfte sich auch im Anleihenhandel in geringerer Aktivität niederschlagen. Impulsgebende US-Konjunkturdaten wurden am Donnerstag feiertagsbedingt nicht veröffentlicht, zudem dürften viele Amerikaner Thanksgiving für ein verlängertes Wochenende nützen.

Die am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten aus Europa wirkten sich auch nicht merklich im Handel aus. Der Index für das deutsche Konsumklima stieg leicht um 0,9 auf minus 23,2 Punkte, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitteilten. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) für die Eurozone stieg im Vergleich zum Vormonat wie erwartet um 0,2 Punkte auf 97,0 Punkte. Das ebenfalls gemeldete Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Oktober stabilisiert.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Dezember. "In den letzten Tagen sind die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US Notenbank größer geworden und ein Schritt im Dezember wird zu knapp 80 Prozent eingepreist, Ende letzter Woche waren es zeitweise weniger als 30 Prozent", schreiben die Analysten der Helaba am Donnerstag. Klare Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung gebe es aber nicht. Auch der am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank, der als Grundlage für die nächste Zinsentscheidung fungiert, lässt keine klaren Schlüsse zu, so die Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,07 +0,01 5 5 Jahre 2,53 2,57 -0,04 24 10 Jahre 2,96 2,96 0 28 30 Jahre 3,71 3,72 -0,01 39

