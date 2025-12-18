18.12.2025 16:08:00

Österreichische Staatsanleihen nach EZB-Entscheid uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen wiesen dementsprechend keinen einheitlichen Trend auf. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,12 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen traten weitgehend auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future legte knappe 0,04 Prozent zu.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält ihren Leitzins angesichts einer niedrigen Inflation, wie im Vorfeld von Volkswirten erwartet, stabil. Den wichtigen Einlagensatz beließ der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde bei 2,0 Prozent. Zugleich prognostiziert die EZB nun für das kommende Jahr eine leicht höhere Inflation und mehr Wirtschaftswachstum. Das löst schon Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung im kommenden Jahr oder 2027 aus.

Über den Einlagenzinssatz steuert die EZB maßgeblich ihre Geldpolitik. Es ist bereits die vierte Pause in Folge. Von Mitte 2024 bis Mitte 2025 wurde der Leitzins wegen sinkender Inflationsrisiken in acht Schritten von vier auf zwei Prozent halbiert. Die EZB beließ auch den Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld von der EZB leihen können, bei 2,15 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,18 2,21 -0,03 4 5 Jahre 2,71 2,73 -0,02 25 10 Jahre 3,12 3,12 0 25 30 Jahre 3,87 3,85 +0,02 36

ste

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen