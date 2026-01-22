OFG Bancorp Aktie
OFG Bancorp Reports Advance In Q4 Income
(RTTNews) - OFG Bancorp (OFG) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $55.89 million, or $1.27 per share. This compares with $50.34 million, or $1.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $152.74 million from $149.13 million last year.
OFG Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.89 Mln. vs. $50.34 Mln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.09 last year. -Revenue: $152.74 Mln vs. $149.13 Mln last year.
