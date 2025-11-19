Okeanis Eco Tankers Aktie
WKN DE: A2N9R8 / ISIN: MHY641771016
|
19.11.2025 18:37:00
Okeanis Eco Tankers Shares Drop 7% After Pricing New Stock Offering
(RTTNews) - Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) fell 7.24 percent, declining $2.87 to $36.75 on Wednesday after the company priced an offering of 3.24 million new shares at $35.50 each, raising about $115 million. Part of the funds will go towards buying two new Suezmax ships currently being built in South Korea, and we expect to get them by January 2026.
The stock is trading at $36.75, compared with a previous close of $39.62 on the New York Stock Exchange. Today's trading range is between $36.25 and $37.00, with volume at approximately 0.52 million shares.
Okeanis Eco Tankers' 52-week range is $17.91 to $39.77.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Okeanis Eco Tankers Corp Registered Shs Reg Smehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Okeanis Eco Tankers präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Okeanis Eco Tankers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Okeanis Eco Tankers Corp Registered Shs Reg Smehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Okeanis Eco Tankers Corp Registered Shs Reg S
|32,05
|3,22%