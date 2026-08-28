Okta präsentierte Quartalsergebnisse

Okta präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Okta 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 805,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Okta einen Umsatz von 728,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at