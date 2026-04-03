OLB Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OLB Group hat am 01.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat OLB Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35,40 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,740 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OLB Group -6,100 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 12,84 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8,68 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at