Olink legte Quartalsergebnis vor

Olink präsentierte in der am 25.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,060 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 57,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 USD. Im Vorjahr hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Olink in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,91 Millionen USD im Vergleich zu 139,73 Millionen USD im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,033 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 190,90 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at