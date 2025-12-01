Olivier Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Olivier Ventures hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at