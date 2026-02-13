Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
|
13.02.2026 13:15:46
Olympic racer Heraskevych fights on after disqualification
Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych hasn't given up on his Olympic dream. After being barred from competing in this year's Winter Olympics, he's filed an appeal with the Court of Arbitration for Sport (CAS).Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olympic Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.