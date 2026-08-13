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13.08.2026 06:31:29
Omaxe präsentierte Quartalsergebnisse
Omaxe hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,160 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,28 Prozent auf 4,39 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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