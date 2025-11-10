OMRON: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OMRON hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat OMRON im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OMRON 1,16 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at