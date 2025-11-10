Onamba: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Onamba hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,18 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Onamba einen Umsatz von 11,04 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at