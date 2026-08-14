Oncolytics Biotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oncolytics Biotech äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oncolytics Biotech ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at