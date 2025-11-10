|
10.11.2025 06:31:29
OncoTherapy Science präsentierte Quartalsergebnisse
OncoTherapy Science hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
OncoTherapy Science vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OncoTherapy Science in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 230,4 Millionen JPY im Vergleich zu 124,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.