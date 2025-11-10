OncoTherapy Science präsentierte Quartalsergebnisse

OncoTherapy Science hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

OncoTherapy Science vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OncoTherapy Science in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 230,4 Millionen JPY im Vergleich zu 124,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at