ONE Gas präsentierte Quartalsergebnisse

ONE Gas hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 340,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at