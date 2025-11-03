OneMain legte Quartalsergebnis vor

OneMain ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OneMain die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,59 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OneMain 1,47 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at