10.11.2025 06:31:29
Onex präsentierte Quartalsergebnisse
Onex stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Onex einen Umsatz von 83,2 Millionen CAD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
