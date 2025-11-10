Onex präsentierte Quartalsergebnisse

Onex stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Onex einen Umsatz von 83,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at