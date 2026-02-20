20.02.2026 13:42:18

Onex Reports Net Income In Q4

(RTTNews) - Onex Corporation (ONEX.TO) reported fourth quarter net earnings of $181 million, or $2.64 per share, compared to a net loss of $2 million, or $0.02 per share, in the same period of 2024. Total segment net earnings per fully diluted share was $2.28 compared to $0.62.

The Board of Directors has declared a first quarter dividend of C$0.10 per Subordinate Voting Share payable on April 30, 2026, to shareholders of record on April 10, 2026.

At last close, Onex shares were trading at C$106.33, down 0.99%.

