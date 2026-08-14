OPC ENERGY präsentierte Quartalsergebnisse

OPC ENERGY hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 60,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 701,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at