OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
28.11.2025 10:39:00
OpenAI: Suizidhilfe sei Missbrauch von ChatGPT
Nachdem ein 16-Jähriger Suizid begangen hat, verklagen dessen Eltern OpenAI wegen Mithilfe. Doch das Unternehmen sieht die Richtlinien missachtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
