KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.07.2026 09:35:00
OpenAI beendet Entwicklung des KI-Browsers Atlas
OpenAI stellt seinen KI-Browser Atlas zum 9. August ein. Die Funktionen des Projekts werden in die ChatGPT-Desktop-App und eine Chrome-Erweiterung integriert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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