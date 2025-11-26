OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
26.11.2025 17:47:15
OpenAI loses song lyrics copyright case in German court
OpenAI lost a copyright infringement case in a lower German court for using popular song lyrics in its ChatGPT language model without paying royalties.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

