Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
17.11.2025 12:32:00
Opendoor Technologies Is Doing Everything It Can to Make Life Tough For Short Sellers
Real estate iBuying company Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been having an exciting year.Meme stock status, a CEO transition, and the return of two company co-founders would have been interesting enough, but the stock's performance -- up more than 1,100% in the last six months alone -- has been jaw-dropping.The company's new CEO has wasted no time in setting his sights on the scourge of meme stocks everywhere: short sellers. He's announced a radical plan to -- in his words -- "ruin the night" for them. Here's what investors -- with short or long positions -- need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
