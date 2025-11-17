Opendoor Technologies Aktie

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

17.11.2025 12:32:00

Opendoor Technologies Is Doing Everything It Can to Make Life Tough For Short Sellers

Real estate iBuying company Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been having an exciting year.Meme stock status, a CEO transition, and the return of two company co-founders would have been interesting enough, but the stock's performance -- up more than 1,100% in the last six months alone -- has been jaw-dropping.The company's new CEO has wasted no time in setting his sights on the scourge of meme stocks everywhere: short sellers. He's announced a radical plan to -- in his words -- "ruin the night" for them. Here's what investors -- with short or long positions -- need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
