WKN DE: A0X8PS / ISIN: US6837971042

31.10.2025 13:22:42

Oppenheimer Holdings Inc. Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $21.71 million, or $1.90 per share. This compares with $24.51 million, or $2.16 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $424.44 million from $373.35 million last year.

Oppenheimer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.71 Mln. vs. $24.51 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $2.16 last year. -Revenue: $424.44 Mln vs. $373.35 Mln last year.

