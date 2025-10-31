Oppenheimer Holdings Aktie
Oppenheimer Holdings Inc. Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $21.71 million, or $1.90 per share. This compares with $24.51 million, or $2.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.7% to $424.44 million from $373.35 million last year.
Oppenheimer Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.71 Mln. vs. $24.51 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $2.16 last year. -Revenue: $424.44 Mln vs. $373.35 Mln last year.
