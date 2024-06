Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,01 Prozent höher bei 4 903,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,220 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,137 Prozent fester bei 4 909,30 Punkten, nach 4 902,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 922,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 880,98 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,160 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 28.05.2024, mit 5 030,35 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.03.2024, einen Wert von 5 083,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 344,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,65 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,44 Prozent auf 34,48 EUR), Bayer (+ 1,42 Prozent auf 26,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,35 Prozent auf 105,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,34 Prozent auf 64,28 EUR) und SAP SE (+ 1,23 Prozent auf 189,74 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil LOréal (-2,87 Prozent auf 409,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,58 Prozent auf 127,98 EUR), Air Liquide (-1,39 Prozent auf 161,11 EUR), Schneider Electric (-1,17 Prozent auf 223,85 EUR) und BNP Paribas (-1,08 Prozent auf 59,34 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intesa Sanpaolo-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 310 822 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 372,413 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

