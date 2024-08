Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 18 331,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 345,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 198,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 583,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 18 685,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.08.2023, den Stand von 15 724,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,48 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 10,37 Prozent auf 29,00 EUR), EON SE (+ 1,92 Prozent auf 12,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 461,30 EUR), Covestro (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 14,04 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Merck (-1,30 Prozent auf 167,55 EUR), adidas (-0,64 Prozent auf 217,00 EUR), Continental (-0,44 Prozent auf 59,24 EUR), Infineon (-0,36 Prozent auf 31,55 EUR) und Brenntag SE (-0,35 Prozent auf 63,24 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 456 644 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 224,061 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at