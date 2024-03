Optimismus in Frankfurt: DAX präsentiert sich fester

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,76 Prozent fester bei 18 399,48 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,838 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,004 Prozent auf 18 262,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 261,31 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 256,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 404,26 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der DAX mit 17 423,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der DAX einen Wert von 16 706,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 14 957,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Bei 18 404,26 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,09 Prozent auf 517,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 189,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,89 Prozent auf 27,47 EUR), EON SE (+ 1,79 Prozent auf 12,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 443,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 16,21 EUR), QIAGEN (-2,13 Prozent auf 39,03 EUR), Covestro (-1,26 Prozent auf 50,02 EUR), Symrise (-1,07 Prozent auf 110,85 EUR) und RWE (-0,61 Prozent auf 30,98 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 564 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

