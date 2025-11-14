Covestro Aktie
WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144
|Nur unter Auflagen
|
14.11.2025 12:38:40
Covestro-Aktie gewinnt: EU gestattet Übernahme durch Adnoc
"Ein klarer, vorab festgelegter Zugang zu diesen Patenten wird anderen ermöglichen, Innovationen zu entwickeln und die Forschung in einem Bereich voranzutreiben, der für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung ist", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera am Freitag.
Adnoc hatte im vergangenen Jahr seinen Plan zum Kauf von Covestro vorgelegt. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 11,7 Milliarden Euro und soll den fusionierten Konzern als stärker integriertes Energieunternehmen positionieren.
Die Übernahme steht jedoch unter dem Druck der EU-Aufsichtsbehörden, die Anfang dieses Jahres eine eingehende Untersuchung gemäß einer relativ neuen Rechtsvorschrift eingeleitet haben. Diese zielt auf Subventionen ausländischer Regierungen ab, die nach Ansicht europäischer Beamter zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Via XETRA steigt die Covestro-Aktie zeitweise um 1,66 Prozent auf 60,00 Euro.
DOW JONES
