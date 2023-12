Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,10 Prozent stärker bei 16 413,39 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,657 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 16 390,17 Punkte an der Kurstafel, nach 16 397,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 455,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 386,80 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 189,25 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Stand von 15 824,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Stand von 14 529,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 16,66 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,55 Prozent auf 38,56 EUR), Zalando (+ 1,43 Prozent auf 22,65 EUR), Fresenius SE (+ 1,10 Prozent auf 29,41 EUR), Merck (+ 0,91 Prozent auf 160,35 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,83 Prozent auf 26,77 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-1,17 Prozent auf 190,25 EUR), Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 52,62 EUR), BMW (-1,00 Prozent auf 95,23 EUR), Porsche (-0,74 Prozent auf 83,28 EUR) und Covestro (-0,63 Prozent auf 50,68 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 790 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 171,595 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,63 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

