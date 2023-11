Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Nachmittag.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 16 019,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 16 028,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 974,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 905,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 557,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der LUS-DAX 14 552,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 13,97 Prozent zu Buche. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 2,41 Prozent auf 70,62 EUR), Covestro (+ 2,10 Prozent auf 48,65 EUR), BASF (+ 2,03 Prozent auf 44,70 EUR), Porsche (+ 1,33 Prozent auf 85,62 EUR) und EON SE (+ 1,03 Prozent auf 11,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil SAP SE (-1,05 Prozent auf 141,00 EUR), Siemens Energy (-0,92 Prozent auf 10,74 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 32,65 EUR), Sartorius vz (-0,84 Prozent auf 283,60 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,75 Prozent auf 44,78 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 576 970 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 165,115 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,65 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at