Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,87 Prozent auf 18 399,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 408,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 333,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 17 753,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 18 539,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der LUS-DAX 15 735,50 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,88 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 24,31 EUR), Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 14,92 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 12,91 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,54 Prozent auf 92,26 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 29,29 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen adidas (-2,95 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-0,30 Prozent auf 13,25 EUR), Daimler Truck (-0,29 Prozent auf 31,17 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,27 Prozent auf 32,82 EUR) und Porsche (-0,27 Prozent auf 66,24 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 326 827 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 222,475 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

