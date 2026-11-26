Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Donnerstag erneut ins Plus.

Am Donnerstag gewinnt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,06 Prozent auf 25 150,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 118,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 226,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 373,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 26 313,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 749,00 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,38 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,54 Prozent auf 769,20 EUR), Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 117,40 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 42,58 EUR), HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,13 Prozent auf 38,33 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 45,13 EUR), Beiersdorf (+ 0,17 Prozent auf 82,60 EUR), Zalando (+ 0,25 Prozent auf 28,55 EUR) und Fresenius SE (+ 0,46 Prozent auf 52,62 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 570 382 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at