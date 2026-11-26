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26.11.2026 09:28:50
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Am Donnerstag gewinnt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,06 Prozent auf 25 150,00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 118,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 226,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 373,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 26 313,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 749,00 Punkten gehandelt.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,38 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,54 Prozent auf 769,20 EUR), Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 117,40 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 42,58 EUR), HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,13 Prozent auf 38,33 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 45,13 EUR), Beiersdorf (+ 0,17 Prozent auf 82,60 EUR), Zalando (+ 0,25 Prozent auf 28,55 EUR) und Fresenius SE (+ 0,46 Prozent auf 52,62 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 570 382 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Beiersdorf AG
|83,50
|0,97%
|Deutsche Bank AG
|29,86
|-0,17%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|52,86
|0,51%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,33
|-0,65%
|Henkel KGaA Vz.
|88,28
|0,30%
|HOCHTIEF AG
|336,20
|0,18%
|Infineon AG
|42,48
|-0,90%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,61
|0,91%
|QIAGEN N.V.
|44,99
|0,27%
|Rheinmetall AG
|769,80
|3,30%
|SAP SE
|193,84
|1,64%
|Siemens Energy AG
|117,22
|0,38%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,84
|2,63%
|Zalando
|29,31
|2,45%
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