Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,46 Prozent stärker bei 25 291,18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 248,824 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent fester bei 25 181,24 Punkten, nach 25 176,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 181,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 540,91 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 716,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der MDAX bei 27 043,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, notierte der MDAX bei 27 610,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,76 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Aurubis (+ 5,39 Prozent auf 77,20 EUR), Befesa (+ 4,25 Prozent auf 32,38 EUR), HelloFresh (+ 3,25 Prozent auf 4,67 EUR), freenet (+ 1,94 Prozent auf 25,28 EUR) und United Internet (+ 1,79 Prozent auf 20,48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bechtle (-5,37 Prozent auf 41,58 EUR), AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 18,01 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,88 Prozent auf 113,00 EUR), WACKER CHEMIE (-0,79 Prozent auf 101,00 EUR) und Nemetschek SE (-0,76 Prozent auf 91,15 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 041 783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 19,251 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at