Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,24 Prozent leichter bei 3 765,19 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 649,760 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,660 Prozent auf 3 826,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 851,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 826,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 740,65 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 2,83 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, notierte der TecDAX bei 3 847,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 634,79 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.08.2024, den Wert von 3 316,62 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,56 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,87 Prozent auf 32,30 EUR), Nordex (+ 0,37 Prozent auf 21,68 EUR), freenet (-0,63 Prozent auf 28,28 EUR), Elmos Semiconductor (-0,68 Prozent auf 87,40 EUR) und Nemetschek SE (-0,69 Prozent auf 130,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-11,65 Prozent auf 22,75 EUR), Bechtle (-9,58 Prozent auf 34,56 EUR), Eckert Ziegler (-7,35 Prozent auf 61,80 EUR), Formycon (-5,37 Prozent auf 26,45 EUR) und SMA Solar (-5,24 Prozent auf 19,18 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 348 587 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 292,082 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at