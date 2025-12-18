Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent auf 29 956,54 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 351,872 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,169 Prozent tiefer bei 29 816,01 Punkten, nach 29 866,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 759,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 989,05 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,195 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, notierte der MDAX bei 28 493,43 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Stand von 30 470,71 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 25 847,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 4,69 Prozent auf 659,00 EUR), United Internet (+ 2,67 Prozent auf 26,14 EUR), IONOS (+ 2,33 Prozent auf 26,35 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 93,45 EUR) und KION GROUP (+ 1,72 Prozent auf 65,05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-2,68 Prozent auf 21,08 EUR), Nordex (-2,15 Prozent auf 28,28 EUR), WACKER CHEMIE (-1,40 Prozent auf 66,75 EUR), Porsche vz (-1,20 Prozent auf 45,30 EUR) und HelloFresh (-1,02 Prozent auf 5,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 162 015 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,899 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at