Optimismus in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen

So bewegt sich der MDAX am Nachmittag.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent fester bei 25 597,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 231,090 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 25 486,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 483,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 707,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 486,67 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 441,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wurde der MDAX mit 26 136,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 27 480,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 4,62 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Jungheinrich (+ 3,58 Prozent auf 32,96 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,40 Prozent auf 115,70 EUR), Bilfinger SE (+ 3,25 Prozent auf 49,25 EUR), Fraport (+ 3,10 Prozent auf 50,95 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,93 Prozent auf 4,29 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-4,66 Prozent auf 26,38 EUR), Stabilus SE (-2,49 Prozent auf 45,10 EUR), Gerresheimer (-1,87 Prozent auf 97,15 EUR), EVOTEC SE (-1,78 Prozent auf 7,47 EUR) und PUMA SE (-1,58 Prozent auf 44,31 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 016 767 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,489 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 18,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at