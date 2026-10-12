WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Index-Performance 12.10.2026 12:26:45

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün

Beim MDAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 30 036,70 Punkte an. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,177 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,223 Prozent höher bei 30 056,77 Punkten in den Handel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 008,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 151,06 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 919,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 250,03 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,36 Prozent auf 78,78 EUR), Nordex (+ 2,48 Prozent auf 36,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,26 Prozent auf 76,80 EUR), AUTO1 (+ 2,11 Prozent auf 16,90 EUR) und IONOS (+ 1,88 Prozent auf 33,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-3,18 Prozent auf 1,43 EUR), K+S (-3,14 Prozent auf 14,17 EUR), LANXESS (-2,76 Prozent auf 12,34 EUR), Siltronic (-1,96 Prozent auf 77,65 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,85 Prozent auf 87,35 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 008 040 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,392 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,07 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,43 -2,92% Aroundtown SA
AUTO1 16,95 2,48% AUTO1
freenet AG 21,84 -1,18% freenet AG
HENSOLDT 79,10 3,97% HENSOLDT
IONOS 33,90 3,23% IONOS
K+S AG 14,20 -2,87% K+S AG
LANXESS AG 12,38 -2,06% LANXESS AG
Nordex AG 36,08 1,46% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,28 1,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,29 2,25% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 77,55 -2,33% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,66 -0,55% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 77,00 2,39% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 87,90 -0,90% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 076,82 0,29%

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