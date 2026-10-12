WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Index-Performance
|
12.10.2026 12:26:45
Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün
Um 12:09 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 30 036,70 Punkte an. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,177 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,223 Prozent höher bei 30 056,77 Punkten in den Handel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 008,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 151,06 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 919,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 250,03 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,36 Prozent auf 78,78 EUR), Nordex (+ 2,48 Prozent auf 36,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,26 Prozent auf 76,80 EUR), AUTO1 (+ 2,11 Prozent auf 16,90 EUR) und IONOS (+ 1,88 Prozent auf 33,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-3,18 Prozent auf 1,43 EUR), K+S (-3,14 Prozent auf 14,17 EUR), LANXESS (-2,76 Prozent auf 12,34 EUR), Siltronic (-1,96 Prozent auf 77,65 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,85 Prozent auf 87,35 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 008 040 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,392 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,07 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,43
|-2,92%
|AUTO1
|16,95
|2,48%
|freenet AG
|21,84
|-1,18%
|HENSOLDT
|79,10
|3,97%
|IONOS
|33,90
|3,23%
|K+S AG
|14,20
|-2,87%
|LANXESS AG
|12,38
|-2,06%
|Nordex AG
|36,08
|1,46%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,28
|1,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,29
|2,25%
|Siltronic AG
|77,55
|-2,33%
|thyssenkrupp AG
|13,66
|-0,55%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|77,00
|2,39%
|WACKER CHEMIE AG
|87,90
|-0,90%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 076,82
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.