Optimismus in Frankfurt: SDAX legt nachmittags zu

Der SDAX befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent aufwärts auf 13 944,60 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 116,812 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 13 918,41 Punkte an der Kurstafel, nach 13 914,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 914,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 975,30 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,977 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.02.2024, stand der SDAX noch bei 13 827,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 617,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 847,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,893 Prozent aufwärts. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 5,49 Prozent auf 211,20 EUR), Mutares (+ 3,10 Prozent auf 33,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,61 Prozent auf 6,52 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,54 Prozent auf 40,40 EUR) und IONOS (+ 2,45 Prozent auf 20,45 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen BayWa (-10,45 Prozent auf 25,70 EUR), Varta (-3,85 Prozent auf 13,73 EUR), Drägerwerk (-3,83 Prozent auf 48,95 EUR), AUTO1 (-2,76 Prozent auf 4,22 EUR) und PNE (-2,55 Prozent auf 13,76 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 349 389 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat mit 4,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.

