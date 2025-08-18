PNE Aktie
|14,40EUR
|0,18EUR
|1,27%
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Malte Schaumann sprach beim Entwickler von Energieprojekten in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften Jahresstart, wobei die Resultate in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Das Management bleibe zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr ein deutlich besseres Abschneiden möglich wird./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,50 €
|
Abst. Kursziel*:
64,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,28%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Analysen zu PNE AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|14,40
|1,27%
