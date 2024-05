Optimismus in Frankfurt: SDAX nachmittags stärker

Der SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Zuwächse.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,25 Prozent stärker bei 14 704,59 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 117,333 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,508 Prozent fester bei 14 596,30 Punkten, nach 14 522,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 591,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 709,07 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 305,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 697,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, stand der SDAX bei 13 806,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,39 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 709,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit ADTRAN (+ 15,18 Prozent auf 5,43 USD), Vitesco Technologies (+ 13,76 Prozent auf 72,35 EUR), Schaeffler (+ 12,60 Prozent auf 6,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,17 Prozent auf 80,90 EUR) und AUTO1 (+ 5,69 Prozent auf 5,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Salzgitter (-12,40 Prozent auf 21,34 EUR), Fielmann (-1,26 Prozent auf 46,95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,17 Prozent auf 0,93 EUR), SYNLAB (-1,15 Prozent auf 10,36 EUR) und Kontron (-0,89 Prozent auf 18,83 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 3 020 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,250 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Schaeffler-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

