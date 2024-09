Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt im Plus

SDAX-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag stieg der SDAX via XETRA zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 14 210,56 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96,931 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 074,07 Zählern und damit 0,112 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 058,31 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 214,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 071,48 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3,80 Prozent nach oben. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 27.08.2024, mit 13 916,64 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 14 351,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 12 541,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,82 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 10,80 Prozent auf 88,25 EUR), SMA Solar (+ 5,08 Prozent auf 18,61 EUR), Vitesco Technologies (+ 5,06 Prozent auf 52,95 EUR), Schaeffler (+ 4,55 Prozent auf 4,60 EUR) und JOST Werke (+ 3,98 Prozent auf 45,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil AUTO1 (-2,66 Prozent auf 9,51 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,63 Prozent auf 66,50 EUR), Douglas (-1,62 Prozent auf 20,64 EUR), STO SE (-1,45 Prozent auf 122,00 EUR) und CEWE Stiftung (-0,94 Prozent auf 105,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 007 287 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,844 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at