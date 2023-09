Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün

Der SDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,17 Prozent stärker bei 12 769,42 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,390 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,925 Prozent auf 12 738,73 Punkte an der Kurstafel, nach 12 621,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 735,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 772,22 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 258,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, stand der SDAX bei 13 272,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der SDAX mit 10 261,40 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 5,67 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Bei 11 980,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell STRATEC SE (+ 4,36 Prozent auf 45,50 EUR), adesso SE (+ 3,16 Prozent auf 104,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,93 Prozent auf 1,23 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,74 Prozent auf 32,20 EUR) und Varta (+ 2,55 Prozent auf 18,29 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SUSE (-13,19 Prozent auf 12,50 EUR), MorphoSys (-3,79 Prozent auf 25,37 EUR), JOST Werke (-0,45 Prozent auf 44,70 EUR), SGL Carbon SE (-0,08 Prozent auf 6,58 EUR) und Siltronic (+ 0,06 Prozent auf 79,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 169 987 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 9,665 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

